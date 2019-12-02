На Орловщине активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ПФР

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-02T12:18:13+03:00

Аферисты звонят пенсионерам и выманивают персональные данные под предлогом пересчета пенсий

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В Орловской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ПФР. Аферисты звонят пенсионерам и выманивают персональные данные под предлогом пересчета пенсий.

Пенсионерам звонит некто, представляется сотрудником ПФР и говорит, что ведомство готово пересчитать размер пенсии по более выгодному варианту.

- К счастью, пенсионеры, которым поступали подобные звонки, оказались людьми сведущими: они не согласились сообщать звонившим никаких персональных данных и обратились в Пенсионный фонд за разъяснениями, о каком перерасчете идет речь, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР в Орловской области.

В ведомстве просят получателей пенсии быть бдительными и не доверять мошенникам. Работники ПФР не обзванивают клиентов, не спрашивают номера банковских карт и паспортные данные.

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ИСТОЧНИК KP.RU