Орловцы жалуются на забастовку водителей маршруток

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-02T12:03:17+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в соцсетях орловцы стали жаловаться на то, водители автобусов обслуживающих маршруты № 1, 22 и 59 не вышли в рейс. Общественники связали это с появлением в Орле нового маршрута общественного транспорта в объезд моста Дружбы.

Такую информацию разместили в сообществе «Наши Лужки». Кроме того, председатель Уличного комитета № 5 Орла Николай Паршин составил официальное обращение к администрации города с просьбой навести порядок.

Однако многие орловцы отмечают, что проблема с отсутствием общественного транспорта в выходные дни не связана с нововведениями, а существует уже долгое время.

В связи с поступившей информацией о забастовке водителей указанных маршрутов, «Комсомолка» направила официальный запрос к руководителю управления городского хозяйства и транспорта Евгению Гришину.

Редакция «КП» следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU