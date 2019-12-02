В Орле почтят память безымянных воинов
В Орле почтят память безымянных воинов. В День Неизвестного солдата, 3 ноября, состоится церемония возложения цветов.
Мероприятие пройдет на бульваре Победы, у стелы воинской славы. Участие в нем примут, по традиции, первые лица города и области. Присоединиться может каждый: в честь солдат, павших защищая Родину в разные годы, к стеле возложат цветы. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла, начнется мероприятие в 16.00.
ЗНАЙ!
В России День Неизвестного солдата отмечается с 2014 года 3 декабря. В память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами проходят митинги, минуты молчания, церемонии возложения цветов.
Выбрана дата не случайно. В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, был перенесен прах неизвестного солдата из братской могилы на Ленинградском шоссе и перезахоронен у стены Кремля в Александровском саду.
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ИСТОЧНИК KP.RU