2019-12-02T11:08:10+03:00
Происшествия

Полицейские задержали орловца, подозреваемого в убийстве родного брата

Сегодня ночью очередной конфликт с участием алкоголя закончился трагедией
Наталья Меркулова
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Полицейские задержали орловца, подозреваемого в убийстве родного братаПолицейские задержали орловца, подозреваемого в убийстве родного братаФото: Архив "КП"
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Полицейские задержали орловца, подозреваемого в убийстве собственного брата. Тело 41-летнего мужчины было найдено сегодня, 2 декабря, в одной из квартир в Северном районе.

На место происшествия выехали оперативники уголовного отделения №3 УМВД по городу Орлу. По «горячим следам» им удалось выяснить личность подозреваемого в жестоком убийстве и задержать предполагаемого убийцу.

Им оказался 46-летний брат убитого. Он сознался, что расправился с родным братом в ночь с 1 на 2 декабря. Конфликт на бытовой почве между родственниками вспыхнул во время распития горячительных напитков. Вскоре словесная перебранка переросла в насилие. После множественных телесных повреждений мужчина скончался на месте, а убийца сбежал.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводятся необходимые следственные действия, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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