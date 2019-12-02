СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-02T11:02:37+03:00

Водитель отечественной легковушки не уступил дорогу и спровоцировал аварию с пострадавшим

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В Орле микроавтобус уходя от столкновения с "ВАЗом"протаранил "КИА". ДТП случилось 1 декабря в Зареченском микрорайоне.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, около половины двенадцатого дня 28-летний водитель "Десятки" поворачивал на прилегающую территорию в районе дома №2 по Бульвару Молодежи. При этом не уступил дорогу микроавтобусу "Фольксваген". Его водитель стал уворачиваться от столкновения с "ВАЗом", но ДТП избежать не удалось: микроавтобус на встречной полосе столкнулся с легковой иномаркой "КИА".

В итоге водитель "КИА" получил травмы. Врачи осмотрели его, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Всего же за прошедшие выходные на территории Орловской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 ДТП, из них 5 - с пострадавшими. Погибших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU