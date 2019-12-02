В Орле микроавтобус уходя от столкновения с "ВАЗом"протаранил "КИА"
В Орле микроавтобус уходя от столкновения с "ВАЗом"протаранил "КИА". ДТП случилось 1 декабря в Зареченском микрорайоне.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, около половины двенадцатого дня 28-летний водитель "Десятки" поворачивал на прилегающую территорию в районе дома №2 по Бульвару Молодежи. При этом не уступил дорогу микроавтобусу "Фольксваген". Его водитель стал уворачиваться от столкновения с "ВАЗом", но ДТП избежать не удалось: микроавтобус на встречной полосе столкнулся с легковой иномаркой "КИА".
В итоге водитель "КИА" получил травмы. Врачи осмотрели его, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Всего же за прошедшие выходные на территории Орловской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 ДТП, из них 5 - с пострадавшими. Погибших нет.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»