СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-02T10:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловцам предлагают пофантазировать и придумать самую оригинальную маску. Победителей новогоднего конкурса ждут подарки и мастер-класс от театра «Свободное пространство».

Участники творческого соревнования могут не ограничивать себя рамками и сложившимися стереотипами. Маска может быть сделана из любых материалов и иметь размеры, которые захочет сам автор. Возраст мастеров тоже не ограничивается.

- Принимайте участие в выставке-конкурсе «Самая, самая, самая… маска». Ведь маска – это самый театральный и самый новогодний атрибут! – говорят организаторы.

Жюри, в которое войдут орловские актеры и администрация театра «Свободное пространство, выберут самую оригинальную и запоминающуюся работу. 16 декабря представленные на конкурс маски займут достойное место на театральной выставке, а также украсят новогоднюю елку.

16 декабря у нашей театральной елки – День рождения!!! В этот день мы будем ее наряжать, украшать и дарить подарки. И приглашаем и всех орловчан, от мала до велика, одарить своим вниманием нашу елочку!

Работы принимаются на служебном входе театра до 13 декабря.

Телефон для справок: 8910-265-05-80 (с 10.00 до 18.00), главный администратор театра Светлана Анатольевна Петрухина.

ИСТОЧНИК KP.RU