Орловцам предлагают пофантазировать и придумать самую оригинальную маску
Орловцам предлагают пофантазировать и придумать самую оригинальную маску. Победителей новогоднего конкурса ждут подарки и мастер-класс от театра «Свободное пространство».
Участники творческого соревнования могут не ограничивать себя рамками и сложившимися стереотипами. Маска может быть сделана из любых материалов и иметь размеры, которые захочет сам автор. Возраст мастеров тоже не ограничивается.
- Принимайте участие в выставке-конкурсе «Самая, самая, самая… маска». Ведь маска – это самый театральный и самый новогодний атрибут! – говорят организаторы.
Жюри, в которое войдут орловские актеры и администрация театра «Свободное пространство, выберут самую оригинальную и запоминающуюся работу. 16 декабря представленные на конкурс маски займут достойное место на театральной выставке, а также украсят новогоднюю елку.
16 декабря у нашей театральной елки – День рождения!!! В этот день мы будем ее наряжать, украшать и дарить подарки. И приглашаем и всех орловчан, от мала до велика, одарить своим вниманием нашу елочку!
Работы принимаются на служебном входе театра до 13 декабря.
Телефон для справок: 8910-265-05-80 (с 10.00 до 18.00), главный администратор театра Светлана Анатольевна Петрухина.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новый год-2020 в Орловской области»