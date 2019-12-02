Жители Комсомольской улицы Орла останутся без воды 2 декабря

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-02T10:19:31+03:00

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Сегодня, 2 декабря, жители нескольких домов по улице Комсомольской до вечера останутся без воды. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

Без водоснабежения остались дома : 127, 129, 131, 135, 139.

Как сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на диспетчера "Орелводоканала", неудобства связаны с ремонтом задвижки по адресу улица Комсомольская,139.

Пересидеть без воды придется до 16 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU