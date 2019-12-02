Жители Комсомольской улицы Орла останутся без воды 2 декабря
Сегодня, 2 декабря, жители нескольких домов по улице Комсомольской до вечера останутся без воды. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.
Без водоснабежения остались дома : 127, 129, 131, 135, 139.
Как сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на диспетчера "Орелводоканала", неудобства связаны с ремонтом задвижки по адресу улица Комсомольская,139.
Пересидеть без воды придется до 16 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU