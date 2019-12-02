СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-02T10:07:47+03:00

Под Орлом 22-летний водитель на «Приоре» снес забор и врезался в здание. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Пассажир авто получил травмы и был срочно госпитализирован

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Вчера поздно вечером, 1 декабря, по автодороге Калуга-Орел в районе 202 км 22-летний водитель на «Приоре» снес металлическое ограждение и врезался в здание.

- В аварии пострадал пассажир авто. 24-летний молодой человек получил травмы и был срочно госпитализирован в отделение нейрохирургии, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU