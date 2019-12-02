Под Орлом 22-летний водитель на «Приоре» снес забор и врезался в здание
Вчера поздно вечером, 1 декабря, по автодороге Калуга-Орел в районе 202 км 22-летний водитель на «Приоре» снес металлическое ограждение и врезался в здание.
- В аварии пострадал пассажир авто. 24-летний молодой человек получил травмы и был срочно госпитализирован в отделение нейрохирургии, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»