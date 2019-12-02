СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-02T10:01:30+03:00

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В Орловской области спасатели боролись с пожаром в жилом доме. Пламя разбушевалось из-за аварийного режима работы проводки.

ЧП случилось в Свердловском районе. Ранним утром, не было еще и шести часов, пожарным поступил сигнал о возгорании в в деревне Еропкино-Большак.

- В результате пожара в доме выгорели кухня и прихожая на площади 25 квадратных метров, над ними выгорела и обрушилась кровля, остальные помещения закопчены. Веранда выгорела изнутри на площади четыре квадратных метра, кровля обрушилась, - рассказали "КП" о последствиях происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ЧП обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU