В Орле больше сотни детей посетили докторов в "больнице на колесах"
В Орле больше сотни детей побывали на приеме у врачей НКМЦ им. Круглой в мобильном диагностическом центре. Доктора принимали маленьких пациентов в центре города в субботу, 30 ноября.
В "больнице на колесах" прием вели педиатр и детский хирург, ортопеда-травматолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, акушера-гинеколог, детский стоматолог, также можно было сделать УЗИ. На прием к врачам пришли 156 детей.
- Цель мероприятия состоит в совершенствовании и повышении доступности и качества оказания медицинской помощи детям, диагностики и выбора тактики оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, а также оказания методической помощи, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU