СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-02T09:44:22+03:00

Орловец заснул в пивном баре и лишился портмоне с деньгами Фото: Архив "КП"

Встреча с приятелем закончилась для мужчины походом в полицию

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Орловец заснул в пивном баре и лишился портмоне с деньгами. Встреча с приятелем закончилась для мужчины походом в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что отдыхал со знакомым в пивном магазине, затем заснул, а когда очнулся, то ни знакомого, ни вещей не было. Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения, которые подтвердили, что кражу совершил тот самый 31-летний приятель.

Мужчина не стал отрицать свою причастность к произошедшему и признался, что 2 тысячи 300 рублей потратил, а портмоне отдал другому своему товарищу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU