Орловец заснул в пивном баре и лишился портмоне с деньгами
Орловец заснул в пивном баре и лишился портмоне с деньгами. Встреча с приятелем закончилась для мужчины походом в полицию.
Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что отдыхал со знакомым в пивном магазине, затем заснул, а когда очнулся, то ни знакомого, ни вещей не было. Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения, которые подтвердили, что кражу совершил тот самый 31-летний приятель.
Мужчина не стал отрицать свою причастность к произошедшему и признался, что 2 тысячи 300 рублей потратил, а портмоне отдал другому своему товарищу.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU