СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-01T10:29:42+03:00

Мороз не задержится на новой рабочей неделе в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Мороз не задержится на новой рабочей неделе в Орле. Вскоре в регионе вновь ожидают плюсовые температуры. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Однако начало недели все же обещает порадовать легким морозом и снегом. В понедельник, 2 декабря, столбики термометра покажут -2 градуса днем и -4 ночью. По прогнозам синоптиков возможен небольшой снег. Ветер в этот день достигнет 5 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.

Во вторник дневная температура останется прежней, а ночью упадет до – 5°С и выпадет снег. Ветер немного стихнет и будет дуть с силой всего 2 м/с. Атмосферное давление - 740 мм рт.ст.

4 декабря, в среду, ожидается самая холодная ночь – 7 °С и вновь со снегом. Днем же термометры покажут – 2 градуса. Ветер достигнет 4 м/с, а атмосферное давление установится на отметке 743 мм рт.ст.

Потепление в Орловской области начнется с четверга. Днем воздух прогреется до +1 °С, а ночная температура будет достигать всего – 3 градуса ниже нуля. Установится облачная погода с прояснениями и пониженным атмосферным давлением.

К выходным столбик термометра покажет днем уже +3 градуса. При этом поднимется ветер с порывами 6 м/с. Атмосферное давление опустится до 737 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU