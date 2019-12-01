В Орловской области утонул пожилой рыбак
В субботу, 30 ноября, в пруду рядом с поселком Культурная посадка (Глазуновский район) утонул пожилой рыбак. По предварительным данным, 62-летний мужчина вышел на тонкий лед и провалился.
О происшествии на телефон экстренной службы сообщили случайные прохожие в 13:56 дня. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №17 и работники поисково-маневренной группы ГКУ Орловской области «ОАСПС».
В ходе поисковой операции было найдено тело погибшего мужчины. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
- Уважаемые граждане, мы напоминаем о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где имеется быстрое течение, родники, выступают на поверхность льда кусты, трава, - настоятельно рекомендуют сотрудники МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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