2019-11-30T13:12:45+03:00
Общество

В Орловской области возбудили 17 уголовных дел из-за вырубки деревьев

Двое жителей Покровского района получили условный срок и крупный штраф
Наталья Меркулова
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В Орловской области возбудили 17 уголовных дел из-за вырубки деревьевВ Орловской области возбудили 17 уголовных дел из-за вырубки деревьевФото: Архив "КП"
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В Орловской области возбудили 17 уголовных дел из-за вырубки деревьев после проверки прокуратуры. Причем по 7 делам уже вынесены обвинительные приговоры.

Одну из самых крупных вырубок устроили жители Покровского района в лесном массиве урочища «Сетеневский орешник». Мужчина и женщина с помощью бензопилы срубили 15 ясеней и дуб, затем погрузили их на трактор и привезли к себе домой, где использовали для строительных работ.

- Общий размер причиненного ими ущерба составил более 110 тысяч рублей. Суд согласился с прокуратурой и признал граждан виновными. Им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Бензопила, трактор и тракторный прицеп, которые использовались для совершения преступления, конфискованы в собственность государства. Кроме того, односельчанам придется возместить причиненный ими ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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