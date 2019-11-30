В Бунинке пройдет встреча с руководителем Орловского землячества Санкт-Петербурга
В областной библиотеке Бунина состоится встреча с Юрием Коршуновым руководителем Орловского землячества Санкт-Петербурга. Участников мероприятия ждет презентация его новой книги и культурный диалог по-питерски.
Юрий Коршунов родился в 1949 году в Орле, учился в школе № 11. В Северную столицу попал после армии. Сейчас он работает в Горном университете, возглавляет Орловское землячество и является зампредседателя Бунинского общества Петербурга.
Во время встречи Юрий Коршунов расскажет орловцам об истории создания книги «Путешествие в прошлое». В ее основу легли реальные факты из жизни Германии 70-80-х годов.
- Книга издана на русском и немецком языках и посвящена 30-летию падения Берлинской стены. Юрий Коршунов расскажет нашим гостям о том, какие впечатления на него произвела эта страна, об особенностях немецкого менталитета и русской диаспоре, - сообщили «КП» организаторы.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
7 декабря, 15:00
ул. М.Горького, 43
ИСТОЧНИК KP.RU