СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-30T11:09:30+03:00

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В Орле экс-сотрудница банка, оформлявшая кредиты, отправится за решетку. Женщина обманула коллег, оформляла незаконные займы, а деньги присваивала себе.

Преступную схему орловчанка применяла на практике неоднократно. Ранее ее уже привлекали к ответственности с лишением свободы на 2 годам 6 месяцам за аналогичное преступление. Женщина свою вину не признала и отказалась давать показания.

Согласно данным суда, сотрудница банка вводила в заблуждение коллег и, пользуясь их доверием, оформляла кредиты на третьих лиц. В общей сумме ей удалось завладеть более чем 1 миллионом рублей.

- 19 ноября суд признал орловчанку виновной в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием и окончательно приговорил ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, с учетом ранее назначенного срока, - сообщили «КП» в пресс-службе Железнодорожного районного суда Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU