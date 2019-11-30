Студенты из Орла вошли в тройку победителей Всероссийского конкурса «Абилимпикс»
Студенты из Орла вошли в тройку победителей Всероссийского конкурса «Абилимпикс». Ангелина Ефремова и Владислав Андрюшин доказали, что особенности здоровья – это не преграда для высоких достижений.
Пятый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ подошел к концу накануне. Орловскую область на нем представили студенты из ОГУ им. Тургенева.
Ангелина Ефремова, студентка 2 курса Института педагогики и психологии, заняла второе место в компетенции «Психология». Девушка впервые участвовала в конкурсе. Весной она выиграла региональный этап, несмотря на то, что среди ее соперников были старшекурсники. Всего за 6 месяцев она смогла подготовится и показать настоящий класс уже на всероссийских соревнованиях.
Почетное третье место в компетенции «Туризм» занял Владислав Андрюшин, студент 4 курса факультета технологии, предпринимательства и сервиса.
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ИСТОЧНИК KP.RU