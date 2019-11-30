СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-30T13:29:54+03:00

В Орле служба ранней помощи для детей переехала в новое здание Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь малыши смогут получать важные навыки и развиваться в комфортных условиях

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Вчера, 29 ноября, в Орле состоялось торжественное открытие нового здания Службы ранней помощи для детей с особенностями развития от 0 до 4 лет. Теперь малыши смогут получать важные навыки в комфортных условиях.

Теперь малыши смогут получать важные навыки и развиваться в комфортных условияхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 2017 года учреждение работало на базе Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Переезд в здание на улицу Андрианова, 5 стал возможен благодаря президентскому гранту в размере 7 миллионов 650 тысяч рублей.

На данный момент Служба ранней помощи уже оснащена спецоборудованием, мебелью и компьютерной техникой, профессиональными сотрудниками - психологами, дефектологами, логопедами, социальными педагогами и педагогами допобразования.

- В этом Центре мы уже с сентября. Попали чисто случайно и, знаете, нам здесь очень нравится. Здесь реально помогают и нам, родителям, и нашим деткам: как наладить общий язык со своим ребенком, воспитать его. В Центре очень отзывчивые педагоги, - рассказала «КП» Екатерина Верижникова, мама одного из воспитанников Служба ранней помощи.

Служба ранней помощи в Орле на улице Андрианова,5Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ!

Учреждение специализируется на помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и дети «группы риска» (недоношенные или из неблагополучных семей).

Улица Андрианова, дом №5

Телефон: 8(4862) 41-85-23

ИСТОЧНИК KP.RU