В Орловской области осужденных проверили на ВИЧ

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-29T17:04:44+03:00

Заключенные, которые отбывают свой срок в Шаховской колонии, сдали кровь в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом

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Орловских заключенных проверили на ВИЧ. Осужденные, которые отбывают свой срок в Шаховской колонии (ИК -6), сдали кровь в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

День борьбы с этим заболеванием отмечается во всем мире 1 декабря. В Орловской области к нему приурочили разные мероприятия, в их числе и просветительские. Сотрудники Орловского центра СПИД приехали в колонию, где осужденным прочитали лекцию, продемонстрировали презентацию по профилактике ВИЧ-инфекции. Также заключенным предложили анонимно провериться на заболевание. Сдать анализ выразило желание две сотни человек.

- Желание пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию выразили более 200 осужденных. Также все участники акции получили дотестовую и послетестовую консультацию, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU