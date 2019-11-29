В Орловской области осужденных проверили на ВИЧ
Орловских заключенных проверили на ВИЧ. Осужденные, которые отбывают свой срок в Шаховской колонии (ИК -6), сдали кровь в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.
День борьбы с этим заболеванием отмечается во всем мире 1 декабря. В Орловской области к нему приурочили разные мероприятия, в их числе и просветительские. Сотрудники Орловского центра СПИД приехали в колонию, где осужденным прочитали лекцию, продемонстрировали презентацию по профилактике ВИЧ-инфекции. Также заключенным предложили анонимно провериться на заболевание. Сдать анализ выразило желание две сотни человек.
- Желание пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию выразили более 200 осужденных. Также все участники акции получили дотестовую и послетестовую консультацию, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU