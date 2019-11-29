СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-29T16:23:35+03:00

Орловчанка фиктивно прописала у себя иностранца и попала под статью Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Орловчанка фиктивно прописала у себя иностранца и попала под статью. Жительнице Болхова грозит крупный штраф.

Преступление выявил руководитель миграционного пункта ОМВД России по Болховскому району. Он установил, что в начале осени 61-летняя пенсионерка поставила на учет в своем доме 32-летнего мужчину, гражданина иностранного государства. Причем по месту фиктивной прописки он не жил и все это время находился в Москве.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Данное деяние наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU