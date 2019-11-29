2019-11-29T16:23:35+03:00
Общество

Орловчанка фиктивно прописала у себя иностранца и попала под статью

Жительнице Болхова грозит серьезное наказание
Наталья Меркулова
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Орловчанка фиктивно прописала у себя иностранца и попала под статьюОрловчанка фиктивно прописала у себя иностранца и попала под статьюФото: Архив "КП"
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Орловчанка фиктивно прописала у себя иностранца и попала под статью. Жительнице Болхова грозит крупный штраф.

Преступление выявил руководитель миграционного пункта ОМВД России по Болховскому району. Он установил, что в начале осени 61-летняя пенсионерка поставила на учет в своем доме 32-летнего мужчину, гражданина иностранного государства. Причем по месту фиктивной прописки он не жил и все это время находился в Москве.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Данное деяние наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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