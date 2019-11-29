СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-29T16:26:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат и Первенство области по вольной борьбе состоятся в Орле. Соревнования будут проходить в грядущие выходные - 30 ноября и 1 декабря.

Площадкой для спортивного события станет ТМК "Гринн".

- В соревнованиях примут участие мужчины 2002 года рождения и старше и юноши 2003 - 2004, а также 2005-2007 годов рождения. Торжественное открытие состоится 30 ноября в 13.00, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Лучшие из спортсменов войдут в состав сборной области, которая представит регион на Всероссийских соревнованиях в будущем году.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU