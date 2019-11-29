Чемпионат и Первенство области по вольной борьбе состоятся в Орле
Чемпионат и Первенство области по вольной борьбе состоятся в Орле. Соревнования будут проходить в грядущие выходные - 30 ноября и 1 декабря.
Площадкой для спортивного события станет ТМК "Гринн".
- В соревнованиях примут участие мужчины 2002 года рождения и старше и юноши 2003 - 2004, а также 2005-2007 годов рождения. Торжественное открытие состоится 30 ноября в 13.00, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.
Лучшие из спортсменов войдут в состав сборной области, которая представит регион на Всероссийских соревнованиях в будущем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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