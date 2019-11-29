Мэр Орла высказал свое мнение о новых правилах выгула собак

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-29T15:58:36+03:00

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28 ноября после заседания городского совета и жарких споров о том, нужны ли Орлу новые правила выгула собак, мэр города Василий Новиков рассказал подписчикам в соцсетях о своем мнении по этому поводу.

Напомним, уже несколько месяцев проходит рассмотрение поправок в соответствующие нормативные акты по благоустройству. Народные избранники предложили ограничить доступ четвероногим на ряд городских территорий и обязать их владельцев убирать за своими питомцами.

- Решение принято не было и я отправил его на доработку. Согласен только с одним – хозяева должны убирать за своими питомцами, выводить их на прогулку исключительно на поводках, а также крупных собак – в намордниках. В остальном, я на стороне горожан, которые искренне недоумевают, - написал на своей странице в соцсетях Василий Новиков.

Мэр не поддержал запрет выгула собак в городских парках и на расстоянии в 50 метров от образовательных учреждений и больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU