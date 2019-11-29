В Орле на новый маршрут общественного транспорта выйдут 8 автобусов
Стало известно, как будет курсировать новый транспортный маршрут в Орле. Действовать он будет до 1 декабря 2020 года, пока в городе не откроется после ремонта мост Дружбы.
Маршрут №29 «Школа №35 — станция Лужки» начнет работать уже на следующей недели и будет проходить от улицы Ливенская через 1-ую Курскую на улицу 5 августа, переулок Новосильский и на Московскую, далее 1-ую Посадскую и до улицы 6-й Орловской дивизии.
- На маршрут ежедневно будут выезжать восемь автобусов. Перевозчик определен. Оплата проезд будет проходить по общегородскому тарифу - 17 рублей при оплате безналичным способом и 20 рублей — наличным, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Городские власти готовы рассмотреть возможность сохранить маршрут и после открытия моста Дружбы, если он окажется удобным для пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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