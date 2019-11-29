В Орле на новый маршрут общественного транспорта выйдут 8 автобусов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-29T15:37:13+03:00

Стало известно, как будет курсировать новый транспортный маршрут №29 в Орле

Действовать он будет до 1 декабря 2020 года

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как будет курсировать новый транспортный маршрут в Орле. Действовать он будет до 1 декабря 2020 года, пока в городе не откроется после ремонта мост Дружбы.

Маршрут №29 «Школа №35 — станция Лужки» начнет работать уже на следующей недели и будет проходить от улицы Ливенская через 1-ую Курскую на улицу 5 августа, переулок Новосильский и на Московскую, далее 1-ую Посадскую и до улицы 6-й Орловской дивизии.

- На маршрут ежедневно будут выезжать восемь автобусов. Перевозчик определен. Оплата проезд будет проходить по общегородскому тарифу - 17 рублей при оплате безналичным способом и 20 рублей — наличным, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Городские власти готовы рассмотреть возможность сохранить маршрут и после открытия моста Дружбы, если он окажется удобным для пассажиров.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU