Первый день зимы Орел встретит со снегом
В выходные в Орле вновь ожидаются капризы природы и резкие перепады температур. Хотя, по прогнозам специалистов Росгидрометцентра, первый день зимы областная столица встретит со снегом, рассчитывать на ясную погоду все же не стоит.
30 ноября проводит осень небольшим дождем и низким атмосферным давлением – всего 733 мм рт.ст. Ветер в субботу достигнет 4 м/с и будет дуть с запада. Термометры покажут днем отметку +3 °С.
Ночью температура воздуха опустится уже – 4 градусов и начнется снег. Продолжится он и в воскресенье, 1 декабря. Днем температура воздуха – 1 °С. Ветер по-прежнему будет достигать 4 м/с, а вот атмосферное давление подрастет до 743 мм рт.ст.
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ИСТОЧНИК KP.RU