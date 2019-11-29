СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-29T14:55:10+03:00

Первый день зимы Орел встретит со снегом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В выходные в Орле вновь ожидаются капризы природы и резкие перепады температур. Хотя, по прогнозам специалистов Росгидрометцентра, первый день зимы областная столица встретит со снегом, рассчитывать на ясную погоду все же не стоит.

30 ноября проводит осень небольшим дождем и низким атмосферным давлением – всего 733 мм рт.ст. Ветер в субботу достигнет 4 м/с и будет дуть с запада. Термометры покажут днем отметку +3 °С.

Ночью температура воздуха опустится уже – 4 градусов и начнется снег. Продолжится он и в воскресенье, 1 декабря. Днем температура воздуха – 1 °С. Ветер по-прежнему будет достигать 4 м/с, а вот атмосферное давление подрастет до 743 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU