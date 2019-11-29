2019-11-29T13:19:12+03:00
Общество

В орловские школы московская фирма поставляла масло-фальсификат

Поставщику за некачественную продукцию грозит наказание по закону
Ольга СУПОНЕВА
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В школы Орла поставляли сливочное масло-фальсификат. Поставщика некачественной продукции вычислили специалисты Россельхознадзора, теперь ему грозит ответственность по закону.

Как рассказали в профильном ведомстве, молокоперерабатывающее предприятие из Москвы привлекло внимание сотрудников в октябре. Оно поставляло в образовательные учреждения города сливочное масло (500 килограмм).

- Подозрение специалистов вызвало то, что в ветеринарных сопроводительных документах в качестве адреса производства был указан адрес, по которому фактически располагается административное здание. При этом анализ транзакций выявил несоответствие объёмов используемого ООО «Молочный источник» сырья и изготовленной продукции, - рассказали в пресс-службе Управление Россельзознадзора по Орловской и Курской областям.

Подозрительный продукт взяли на пробу, масло оказалось фальсификатом.

- В отношении индивидуального предпринимателя – поставщика небезопасной продукции - проводятся совместные с органами правопорядка контрольно-надзорные мероприятия, -добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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