В орловские школы московская фирма поставляла масло-фальсификат
В школы Орла поставляли сливочное масло-фальсификат. Поставщика некачественной продукции вычислили специалисты Россельхознадзора, теперь ему грозит ответственность по закону.
Как рассказали в профильном ведомстве, молокоперерабатывающее предприятие из Москвы привлекло внимание сотрудников в октябре. Оно поставляло в образовательные учреждения города сливочное масло (500 килограмм).
- Подозрение специалистов вызвало то, что в ветеринарных сопроводительных документах в качестве адреса производства был указан адрес, по которому фактически располагается административное здание. При этом анализ транзакций выявил несоответствие объёмов используемого ООО «Молочный источник» сырья и изготовленной продукции, - рассказали в пресс-службе Управление Россельзознадзора по Орловской и Курской областям.
Подозрительный продукт взяли на пробу, масло оказалось фальсификатом.
- В отношении индивидуального предпринимателя – поставщика небезопасной продукции - проводятся совместные с органами правопорядка контрольно-надзорные мероприятия, -добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU