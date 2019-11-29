В Орле на парковке сгорел "Мерседес"

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-29T12:16:52+03:00

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В Орле на парковке сгорела легковая иномарка "Мерседес-Бенц". ЧП случилось на улице Максима Горького в четверг, 28 ноября.

Спасателям сигнал о пожаре поступил в седьмом часу утра от очевидцев происшествия.

- В результате пожара автомобиль «Мерседес-Бенц» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU