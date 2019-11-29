СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-29T11:32:57+03:00

Снег с улиц города грядущей зимой будут складировать на четырех площадках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле определились с местами, куда зимой будут складировать снег. Таких площадки в городе будет четыре.

В Советском районе убранный с улиц снег свезут на участок, прилегающий к стадиону Ленина со стороны Космодемьянской улицы. Это будет снег, не загрязненный реагентами - с площади и улицы Ленина.

В Железнодорожном районе складировать снег будут в районе Залегощенского шоссе.

- В Заводском районе площадок будет две: на участке для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница и на территории аэропорта «Южный», на участке с твердым водонепроницаемым покрытием, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU