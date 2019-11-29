В Орле определились с местами, куда зимой будут складировать снег
В Орле определились с местами, куда зимой будут складировать снег. Таких площадки в городе будет четыре.
В Советском районе убранный с улиц снег свезут на участок, прилегающий к стадиону Ленина со стороны Космодемьянской улицы. Это будет снег, не загрязненный реагентами - с площади и улицы Ленина.
В Железнодорожном районе складировать снег будут в районе Залегощенского шоссе.
- В Заводском районе площадок будет две: на участке для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница и на территории аэропорта «Южный», на участке с твердым водонепроницаемым покрытием, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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