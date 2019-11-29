Сантехники из Орла поборются за звание лучших в России

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-29T11:17:56+03:00

Две команды региона посоперничают со специалистами со всей страны за кубок победителя

Изменить размер текста: A A

Сантехники из Орла поборются за звание лучших в стране. Две команды из Орла принимают участие в чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России».

В общей сложности участие в борьбе за звание супер-профессионалов принимает 36 команд из регионов России и ближнего зарубежья. Две представляют Орел - Сергей Жарков и Александр Мишенин в составе команды "Порядок плюс" и Владимир Михайлюков и Эдуард Токарев - "Сантехники. Орел".

Побороться за звание лучшего специалиста в стране орловским сантехникам придется в несколько этапов. В рамках первого участники провели мастер-классы для студентов и рассказали, почему эта рабочая специальность так востребована на сегодняшний день.

Второй этап под названием «Добро согревает» продлится до 15 февраля следующего года. В его рамках участники бесплатно окажут сантехническую помощь нуждающимся: ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, детским домам. По результатам отборочных этапов в финал выйдут десять команд, набравшие наибольшее количество баллов. Очный финал конкурса пройдет 9 апреля в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU