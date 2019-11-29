Боеприпасы и травматика: с чем орловцы приходят в здания судов
С начала 2019 года судебными приставами при осуществлении пропускного режима в здания судов и судебных участков мировых судей было изъято более тысячи опасных предметов.
Орловцев задерживали с самым разным набором «запрещенки»: газовым и травматическим оружием (131 предмет), боеприпасами (392 единицы), а также более 1200 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.
- В ходе судебного разбирательства нередко возникают конфликтные ситуации, которые могут повлечь неприятные последствия для участников судебного процесса. Поэтому судебные приставы имеют право провести досмотр вещей, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU