На орловской трассе "Семерка" протаранила столб и опрокинулась
На орловской трассе "Семерка" протаранила столб и опрокинулась. Пожилой водитель отечественной легковушки госпитализирован.
Авария случилась в четверг, 28 ноября. 71-летний мужчина ехал за рулем автомобиля "ВАЗ" по дороге Орел-Тамбов-Хотетово-Гагаринка со стороны областного центра в направлении деревни Гагаринка. В какой-то момент пенсионер потерял контроль над своим авто и машина влетела в опору ЛЭП, после чего перевернулась.
- В 01 час 45 минут 29 ноября в приемное отделение больницы им. Семашко водитель "ВАЗа" обратился за медицинской помощью. Госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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