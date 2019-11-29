СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-29T10:47:43+03:00

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На орловской трассе "Семерка" протаранила столб и опрокинулась. Пожилой водитель отечественной легковушки госпитализирован.

Авария случилась в четверг, 28 ноября. 71-летний мужчина ехал за рулем автомобиля "ВАЗ" по дороге Орел-Тамбов-Хотетово-Гагаринка со стороны областного центра в направлении деревни Гагаринка. В какой-то момент пенсионер потерял контроль над своим авто и машина влетела в опору ЛЭП, после чего перевернулась.

- В 01 час 45 минут 29 ноября в приемное отделение больницы им. Семашко водитель "ВАЗа" обратился за медицинской помощью. Госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU