В Орле общественники бьют тревогу из-за аварийного дома на Коллективной

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-29T10:28:32+03:00

70-летнее здание покрылось трещинами, но вместо расселения его ремонтируют уже два года

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В Орле общественники бьют тревогу из-за аварийного дома №7 на Коллективной. 70-летнее здание покрылось трещинами, но вместо расселения его ремонтируют уже два года.

Представители ОНФ официально обратились в региональный Следственный комитет с просьбой разобраться, почему дом, признанный аварийным еще в 2011 году, попал в списки программы капитального ремонта.

- Сами работы ведутся в вялотекущем режиме. Жильцы считают, что ремонт дома делать бессмысленно: по стенам здания расползаются трещины, а фундамент раскрошился. Они обеспокоены тем, что ветхий дом просто пытаются скрыть под панцирем металлического профиля, - говорит Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU