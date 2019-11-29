В Орле общественники бьют тревогу из-за аварийного дома на Коллективной
В Орле общественники бьют тревогу из-за аварийного дома №7 на Коллективной. 70-летнее здание покрылось трещинами, но вместо расселения его ремонтируют уже два года.
Представители ОНФ официально обратились в региональный Следственный комитет с просьбой разобраться, почему дом, признанный аварийным еще в 2011 году, попал в списки программы капитального ремонта.
- Сами работы ведутся в вялотекущем режиме. Жильцы считают, что ремонт дома делать бессмысленно: по стенам здания расползаются трещины, а фундамент раскрошился. Они обеспокоены тем, что ветхий дом просто пытаются скрыть под панцирем металлического профиля, - говорит Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU