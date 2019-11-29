Четыре человека пострадали в столкновении "Рено" и "Шевроле" в Орле

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-29T10:09:53+03:00

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Вчера, 28 ноября, в Орле дорогу не поделили две легковых иномарки: "Шевроле" и "Рено". В столкновении автомобилей пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Авария случилась вечером, около девяти часов. 32-летний водитель за рулем "Рено" ехал по Московской улицы со стороны Герцена в сторону Степана Разина. Он стал поворачивать налево в направлении Новосильского переулка и столкнулся с другой легковушкой - "Шевроле", за рулем которой был 29-летний водитель (машина двигалась по Московской в сторону Герцена прямо). Удар оказался не слабым.

- При ДТП телесные повреждения получили 4 человека: пассажир автомобиля "Рено" (девочка 2015 года рождения) доставлена в НКМЦ им. Круглой, отпущена, пассажиры автомобиля "Шевроле" - 16-летняя девочка и 43-летняя женщина (осмотрены врачами и отпущены). В 23 часа 45 минут в травмпункт больницы Семашко" за медицинской помощью обратилась еще одна пассажир автомобиля "Шевроле" - 24-летняя девушка. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU