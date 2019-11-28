В Орле ввели ограничение на выгул собак

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-28T18:51:05+03:00

Теперь взять с собой питомца на прогулку в парк не получится

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В Орле поправками в правила благоустройства ввели ограничение на выгул собак. Теперь строго оговорены территории, куда не удастся взять с собой питомца.

О нововведениях стало известно на сегодняшнем, 28 ноября, заседании городского совета. Без споров не обошлось. Так, у народных избранников возникли претензии к отсутствию специальных площадок для выгула животных?И как быть с псами бездомными, которые могут бродить где им вздумается. Но в итоге, после споров, поправки все же приняли.

Теперь орловцам официально нельзя гулять с питомцами в Детском и Городском парках, на территории школ, детсадов, больниц и ближе 50 метров от них, на детских и спортивных площадках, объектов общепита, а также на территории городских пляжей - на озере "Светлая жизнь" и на Оке в районе парка.

Правила обязывают горожан убирать за своими четвероногими любимцами. Для нарушителей предусмотрен штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU