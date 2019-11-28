В Орле откроется диспетчерский центр для глухих и слабослышащих людей
В Орле откроется диспетчерский центр для глухих и слабослышащих людей. Он появится на базе Комплексного центра соцобслуживания Заводского района.
Центр будет оснащен оборудованием для приема видеозвонков, sms-сообщений, факсимильных сообщений. Первое время он будет работать по графику центра соцобслуживания, но рассматривается возможность сделать в дальнейшем его работу круглосуточной.
- В настоящее время все необходимые работы проведены. Планируется, что до Нового года данный центр будет открыт, - сообщила Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты.
Как отмечает пресс-служба областного правительства, на создание центра из областного бюджета выделен один миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU