СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-28T16:15:41+03:00

Он будет оснащен специальным оборудованием для приема видеовызовов и сообщений

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В Орле откроется диспетчерский центр для глухих и слабослышащих людей. Он появится на базе Комплексного центра соцобслуживания Заводского района.

Центр будет оснащен оборудованием для приема видеозвонков, sms-сообщений, факсимильных сообщений. Первое время он будет работать по графику центра соцобслуживания, но рассматривается возможность сделать в дальнейшем его работу круглосуточной.

- В настоящее время все необходимые работы проведены. Планируется, что до Нового года данный центр будет открыт, - сообщила Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, на создание центра из областного бюджета выделен один миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU