Глава администрации Орла получил выговор

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-28T14:47:25+03:00

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Глава администрации Орла Александр Муромский получил выговор за нарушение антикоррупционного законодательства. Выговор сити-менеджеру объявил мэр Василий Новиков на сегодняшнем заседании городского совета.

Выговор Александр Муромский схлопотал по представлению прокуратуры. Все дело в заполнении декларации о доходах.

- Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности явилось не указание в справке о доходах за 2018 год страховой выплаты при наступлении страхового случая в размере 45 542 рубля 50 копеек, завышение доходов в виде перечисленных процентов в банках и иных кредитных организациях на 9 копеек, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что глава горадминистрации не задекларировал коттедж. Александр Муромский дал пояснение: строительство дома не завершено, в нем никто не живет, поэтому указывать эту недвижимость в справке о доходах не обязательно.

Мэр города призвал всех присутствующих антикоррупционное законодательство не нарушать: подобный случай среди чиновников и депутатов Орла не первый.

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ИСТОЧНИК KP.RU