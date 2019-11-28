СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-28T14:10:06+03:00

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Орловцы победили во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив. Полезные проекты студентов и общественников получат грантовую помощь.

Среди победителей оказались сразу пять орловских проектов: «Волонтером может стать каждый» (Олег Тютякин), «Веревочный курс» (Анна Бакаева), «Урок Дружбы» (Наталья Захарова), а также проекты двух орловских вузов – института культуры и ОГУ им. Тургенева.

Побороться за победу орловцам пришлось серьезно, ведь в этом году на конкурсе было представлено свыше 24,2 тысяч заявок, из них граты получат только 3 тысячи 175 проектов. Общая сумма финансирования составит 2,7 млрд рублей.

- Честно говоря, не ожидал, что мой первый проект победит. "Волонтером может стать каждый" участвовал сразу в двух грантовых конкурсах – региональном и федеральном от Росмолодежи. Благодаря проекту мы провели шесть форумов и к нашей организации присоединилось более 20 волонтеров из различных районов области, - рассказал «КП» автор проекта-победителя Олег Тютякин, Председатель правления общественной организации «Поиск пропавших детей. Орел».

ИСТОЧНИК KP.RU