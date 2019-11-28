В выходные 30 ноября и 1 декабря в центре Орла запретят парковку
В выходные 30 ноября и 1 декабря в центре Орла запретят парковку. Оставить автомобиль не получится в районе сквера Ермолова.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла, в субботу 30 ноября автолюбители не смогут оставить свои машины на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского с 6.00 до 15.00. Ограничение связано с тем, что здесь будет принимать маленьких пациентов мобильный диагностический центр НКМЦ им. Круглой.
В воскресенье же, 1 декабря, здесь же и в это время нельзя будет припарковаться из-за проведения молодежной акции.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите Вконтакте
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»