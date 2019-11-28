СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-28T12:42:37+03:00

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В выходные 30 ноября и 1 декабря в центре Орла запретят парковку. Оставить автомобиль не получится в районе сквера Ермолова.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла, в субботу 30 ноября автолюбители не смогут оставить свои машины на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского с 6.00 до 15.00. Ограничение связано с тем, что здесь будет принимать маленьких пациентов мобильный диагностический центр НКМЦ им. Круглой.

В воскресенье же, 1 декабря, здесь же и в это время нельзя будет припарковаться из-за проведения молодежной акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU