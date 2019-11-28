В Орле стартует международный конкурс-фестиваль «Путь к мечте»
В Орле стартует международный конкурс-фестиваль сценических искусств «Путь к мечте». Оценивать его будут известные музыканты Александр Кужелев и Олеся АйПи, руководители проекта «Новая звезда».
На орловской сцене выступят вокалисты, театральные коллективы и музыканты из разных регионов России, а также из Армении, Конго и Индии. Самой маленькой участнице всего пять лет.
Организаторы конкурса обещают зрителям яркую культурную программу с выступлением актеров, певцов, флейтистов, саксофонистов, скрипачей и многих других.
- К мероприятию приурочена благотворительная акция в поддержку малоимущих и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
1 декабря, с 11.00 до 21.00
Областной центр народного творчества (пер. Карачевский, д.6)
ИСТОЧНИК KP.RU