СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-28T12:34:20+03:00

В Орле стартует международный конкурс-фестиваль «Путь к мечте» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В областной центр приедут известные музыканты Александр Кужелев и Олеся АйПи

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В Орле стартует международный конкурс-фестиваль сценических искусств «Путь к мечте». Оценивать его будут известные музыканты Александр Кужелев и Олеся АйПи, руководители проекта «Новая звезда».

На орловской сцене выступят вокалисты, театральные коллективы и музыканты из разных регионов России, а также из Армении, Конго и Индии. Самой маленькой участнице всего пять лет.

Организаторы конкурса обещают зрителям яркую культурную программу с выступлением актеров, певцов, флейтистов, саксофонистов, скрипачей и многих других.

- К мероприятию приурочена благотворительная акция в поддержку малоимущих и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

1 декабря, с 11.00 до 21.00

Областной центр народного творчества (пер. Карачевский, д.6)

ИСТОЧНИК KP.RU