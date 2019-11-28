2019-11-28T10:28:31+03:00
Общество

Орловцы попросили чиновников привести в порядок подходы к школам и детсадам

Горожане жалуются: порой дорога в учебные учреждения превращается в квест
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцы попросили чиновников привести в порядок подходы к школам и детсадам. Главе администрации Александру Муромскому горожане написали в соцсетях: несколько человек пожаловались сразу на несколько неудовлетворительных подходов к разным учреждениям.

Тема обсуждалась на рабочей планерке на этой неделе.

- Так, многодетная мама указала на неудовлетворительное состояние дороги на участке от ул. Колхозной до Дома детского творчества №5 на ул. Мопра, 48. Женщина отметила, что машина проваливается в ямы, а пешком преодолеть участок еще сложнее, особенно в дождливую погоду, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Подобные ситуации возникли при подходе к Детсаду №7 на Планерной улице, школе №13 и лицею №18. Александр Муромский поручил обследовать подходы и привести их в надлежащее состояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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