2019-11-28T09:43:41+03:00
Экономика

Орловскую область презентовали в Торгово-промышленной палате России

Губернатор пригласил потенциальных инвесторов на Орловщину, чтобы познакомиться с ее потенциалом, также были подписаны соглашения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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В Торгово-промышленной палате России прошел день Орловской области. В его рамках состоялось сразу несколько мероприятий, встреч, круглых столов. Глава региона Андрей Клычков пригласил потенциальных инвесторов на Орловщину, чтобы познакомиться с ее потенциалом.

К орловской делегации присоединились Геннадий Зюганов, президент ТПП России Сергей Катырин, президент московской ТПП Владимир Платонов, представители бизнеса, институтов развития предпринимательства, туризма, органов власти, IT-индустрии, департаментов Москвы, торговых сетей и др. Орловскую область презентовали присутствующим. В рамках дня региона были представлены работающие в области предприятия и были продемонстрированы их возможности, представили и сферу туризма.

Особое внимание Андрей Клычков в своем выступлении уделил инициации и реализации новых инвестиционных проектов на Территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» и в Особой экономической зоне «Орел». Также состоялись круглые столы по темам: промышленность, инвестиции, человеческий капитал, туризм, IT-технологии.

- Мы успешно провели День Орловской области в Торгово-промышленной палате России. Представили наши возможности в инвестиционной, промышленной, аграрной и туристской сфере большому кругу лиц. Одним из главных итогов стало подписание ряда соглашений с руководителями проектов и бизнес-структур, важнейшее из которых – соглашение с новым резидентом ТОСЭР «Мценск» компанией «СИРИУС». Таким образом, мы приступили к практической реализации тех больших планов, которые были поставлены мной в ходе Инвестиционного послания в ноябре этого года, - написал губернатор Орловской области на своей личной страничке Вконтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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