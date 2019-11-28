2019-11-28T09:44:21+03:00
Происшествия

В Орле водитель на "Шевроле" сбил пешехода на зебре

Авария произошла вечером среды, 27 ноября, на Московской улице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле водитель на "Шевроле" сбил пешехода на зебре. Авария произошла вечером среды, 27 ноября, на Московской улице.

Случилось ДТП в начале десятого часа вечера. 53-летний мужчина ехал за рулем легковой иномарки "Шевроле Ланос" по Московской со стороны улиц Энергетиков в сторону улиц Орджоникидзе.

- В районе дома №175 Московской в нарушение Правил дорожного движения не уступил дорогу и допустил наезд на 21-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пешехода увезли с места аварии в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

За минувшие сутки орловские госавтоинспекторы на дорогах области зафиксировали 8 дорожно-транспортных происшествий. В них, помимо вышеописанной аварии, обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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