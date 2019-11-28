В Орле водитель на "Шевроле" сбил пешехода на зебре
В Орле водитель на "Шевроле" сбил пешехода на зебре. Авария произошла вечером среды, 27 ноября, на Московской улице.
Случилось ДТП в начале десятого часа вечера. 53-летний мужчина ехал за рулем легковой иномарки "Шевроле Ланос" по Московской со стороны улиц Энергетиков в сторону улиц Орджоникидзе.
- В районе дома №175 Московской в нарушение Правил дорожного движения не уступил дорогу и допустил наезд на 21-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Пешехода увезли с места аварии в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
За минувшие сутки орловские госавтоинспекторы на дорогах области зафиксировали 8 дорожно-транспортных происшествий. В них, помимо вышеописанной аварии, обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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