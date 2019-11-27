СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-27T18:17:28+03:00

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Орел оказался на 54 строчке рейтинга городов по качеству жизни. Результаты исследования представил Финансовый университет при Правительстве РФ.

При проведении исследования учитывались такие факторы как работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развития образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа власти, качество медобслуживания. Оценивалось и положение дел в населенных пунктах в целом. Исследование затронуло 78 городов России, количество населения в которых превышает 250 тысяч человек.

Из 78 позиций Орел занял 54 по качеству жизни. При этом показатель дорожно-транспортную ситуацию эксперты поставили на 12-ю строчку, культура и образование - на 59 месте, жилой фонд и благоустройство - на 36-й позиции, работа местной власти - на 57, медобслуживание на 48-й, а общая оценка качества жизни - 50.

Соседи Орла поделили места так: Белгород на 19 месте в рейтинге, Тула на 27, Курск на 38, Калуга на 46, Липецк на 66 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU