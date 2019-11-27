Орел оказался на 54 строчке рейтинга городов по качеству жизни
Орел оказался на 54 строчке рейтинга городов по качеству жизни. Результаты исследования представил Финансовый университет при Правительстве РФ.
При проведении исследования учитывались такие факторы как работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развития образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа власти, качество медобслуживания. Оценивалось и положение дел в населенных пунктах в целом. Исследование затронуло 78 городов России, количество населения в которых превышает 250 тысяч человек.
Из 78 позиций Орел занял 54 по качеству жизни. При этом показатель дорожно-транспортную ситуацию эксперты поставили на 12-ю строчку, культура и образование - на 59 месте, жилой фонд и благоустройство - на 36-й позиции, работа местной власти - на 57, медобслуживание на 48-й, а общая оценка качества жизни - 50.
Соседи Орла поделили места так: Белгород на 19 месте в рейтинге, Тула на 27, Курск на 38, Калуга на 46, Липецк на 66 месте.
ИСТОЧНИК KP.RU