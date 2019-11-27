СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-27T18:03:31+03:00

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Орловские рок-музыканты помогли собрать средства для онкобольных детей. В городе прошел благотворительный концерт, все деньги от продажи билетов на который пойдут в помощь маленьким пациентам.

Концерт "Благотворительная акустика" был не обычным: он состоялся по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Выступили со своими композициями любимые не только жителям Орловщины, но и далеко за ее пределами, Алексей Ракитин (Plastika / Banev), Владимир Вараксин («Туризм»), Филипп Вейс («Период»), Дмитрий Жвакин (Coffeeshop), а также команда Los Crocodilos.

Как сообщили в пресс-службе Орловской митрополии, удалось собрать больше ста тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU