В Орловской области начался сезон дачных краж

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-27T18:04:28+03:00

Чаще всего воры пробираются на чужие садовые участки в поисках наживы с ноября по март, когда хозяева не бывают на своих дачах Фото: Ольга СУПОНЕВА

Чаще всего воры пробираются на чужие садовые участки в поисках наживы с ноября по март

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В Орле начался сезон дачных краж. Чаще всего воры пробираются на чужие садовые участки в поисках наживы с ноября по март, когда хозяева не бывают на своих дачах.

Так, в 2019 году только в Заводском отделе полиции Орла возбуждено 20 уголовных дел о кражах с дач. В полиции напоминают, что предотвратить преступление можно.

- При отъезде из дома-дачи по возможности необходимо забрать с собой все товарно-материальные ценности, дополнительно укрепить запорные устройства закрыть окна изнутри, а снаружи установить ставни, обратиться к соседям, проживающим неподалеку, чтобы на время отсутствия они присматривали за дачей. Также необходимо оставить им адрес своего постоянного места жительства или телефон, - напоминают орловским дачникам в региональном УМВД России.

Если же вы стали свидетелем кражи или жертвой преступления - сообщайте в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного.

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ИСТОЧНИК KP.RU