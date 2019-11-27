В центре Орла врачи НКМЦ им. Круглой организуют выездной прием
В центре Орла врачи НКМЦ им. Круглой организуют выездной прием. Мобильный диагностический центр ждет пациентов в субботу, 30 ноября.
Центр расположится на площадке перед Александровским мостом. Прием специалисты будут вести с 9.30 до 14.30.
- Мероприятие организовано в целях совершенствования и повышения доступности и качества оказания медицинской помощи детям, диагностики и выбора тактики оказания специализированной, в том числе, высокотехнологичной медпомощи, а также оказания методической помощи, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU