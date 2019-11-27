В Орле "укутают" раскрытые трубы теплотрассы на Полесской улице

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-27T16:46:33+03:00

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В Орле "укутают" раскрытые трубы теплотрассы. Речь идет об участке на улице Полесской.

Внимание на проблему обратили общественники из реготделения ОНФ. Активисты заметили, что изоляция на трубах пришла в негодность теплоизоляция. При этом в квартирах домов, к которым ведут трубы, стало холоднее обычного.

- Жители отметили, что в предыдущие годы такого не наблюдалось. Общественники выехали на место и выявили, что на всей протяженности теплотрассы теплоизоляция пришла в негодность. Она практически отсутствует на трубах от самой котельной до домов, - рассказали в реготделении ОНФ.

Представители горадминистрации выехали на место и сами убедились в том, что проблема присутствует. По планам, до 28 ноября трубы должны укрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU