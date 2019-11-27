2019-11-27T15:36:27+03:00
Общество

Праправнук Льва Толстого и его жена побывали в Орловской области

Они посетили места, где в свое время жил и творил великий литератор
Ольга СУПОНЕВА
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Фото районной газеты с сайта orel-region.ruФото районной газеты с сайта orel-region.ru
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В Орловской области побывали праправнук писателя Льва Николаевича Толстого со своей супругой. Владимир и Екатерина Толстые посетили Залегощенский район по приглашению местного мецената Александра Фролова.

Жизнь Льва Толстого связана с Орловской областью: какое-то время он жил и творил здесь. Потомок писателя с женой посетили "толстовские" места. В их числе - село Суворово, в котором находится захоронение рода Сухотиных (помещик Михаил Сухотин являлся зятем Льва Толстого, а сам писатель нередко гостил в их семейной усадьбе). Сейчас усыпальница восстановлена силами местного жителя Александра Фролова. Побывали гости и в других деревнях, связанных с жизнью классика литературы.

- На прощание праправнук Льва Толстого обещал Александру Фролову, что летом будущего года в Залегощенский район приедут родственники великого писателя из Италии, Москвы и всей России, - сообщает сайт областного правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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