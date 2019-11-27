СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-27T15:07:11+03:00

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В Орле на Ливенской улице случился пожар. Спасатели боролись с пламенем накануне вечером, 26 ноября.

ЧП произошло около 11 часов вечера. В пожарную службу позвонил очевидец: полыхала брошенная хозяйственная постройка. Пожарные прибыли на место оперативно.

- В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади десять квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Очевидец случившегося рассказал "КП", что пламя разбушевалось в непосредственной близости от газовой трубы. Но, к счастью, пожарные справились с огнем. Никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU