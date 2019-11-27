СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-27T12:50:39+03:00

За содержание городских погостов в порядке теперь отвечает новый подрядчик

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На орловских кладбищах проведут генеральную уборку. За содержание городских погостов в порядке теперь отвечает новый подрядчик.

Такая информация прозвучала на прошедшем вчера, 26 ноября, рабочем совещании в администрации города. Как сообщил и.о. начальника Управления коммунальным хозяйством Дмитрий Фролов, новый контракт на содержание кладбищ в порядке заключен 22 ноября. Стоимость его - пять миллионов сто тысяч рублей.

- С 26 по 29 ноября планируется устроить генеральную уборку на Крестительском, Троицком, Афанасьевском, Иоанно-Богословском и Наугорском (2-я очередь) кладбищах. С 2 по 6 декабря в порядок приведут Лужковское и Наугорское (1-я очередь) кладбища, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU