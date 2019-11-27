СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-27T12:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле автоледи на "КИА" травмировалась в ДТП с "Пятнадцатой". Иномарка столкнулась с отечественной легковушкой в Северном районе.

ДТП случилось накануне, во вторник 26 ноября. Примерно в половине седьмого вечера 39-летняя женщина за рулем "КИА" выезжала с прилегающей территории на улице Металлургов, в районе дома №1. Ее машина столкнулась с "ВАЗом", который следовал по Металлургов со стороны улицы Космонавтов в направлении Московского шоссе.

Фото: УГИБДД по Орловской области

- В результате ДТП водитель "КИА" получила телесные повреждения, бригадой СМП была доставлена в больницу им. Семашко, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU